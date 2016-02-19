عشائر عراقية تشتبك مع عناصر "تنظيم الدولة" في الفلوجة

اشتباكات بين العشائر وتنظيم الدولة بالفلوجة

شهدت مدينة الفلوجة الواقعة غرب بغداد اشتباكات (الجمعة) بين ابناء العشائر وعناصر تنظيم الدولة الذي يسيطر على المدينة المحاصرة من قبل قوات عراقية، وفقا لمصادر امنية ومحلية.

ونقل بيان لوزارة الداخلية العراقية أنه تم "وقوع اشتباكات بين ابناء عشائر مدينة الفلوجة وعناصر تنظيم الدولة موضحا ان المواجهات حدثت بين عدد من افراد عشيرة الجريصات وعناصر الحسبة التابعين لعناصر تنظيم الدولة في سوق النزيزة" وسط المدينة التي تبعد 60 كيلومترا عن بغداد.

وأضاف البيان أن "المواجهات حصلت بالأيدي والسلاح الأبيض وتطورت الى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة حيث ساندت عشائر المحامدة والحلابسة عشيرة الجريصات في مواجهة عناصر التنظيم، وتم السيطرة على أجزاء من منطقة حي الجولان وأطرافها من قبل الأهالي" .

تعد الفلوجة أول مدينة وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة قبل الهجوم الكبير الذي شنه التنظيم على مدينة الموصل التي احتلها في يونيو/ حزيران 2014 وانهارت على أثرها قطاعات الجيش ليحتل التنظيم بعدها ثلث مساحة العراق.