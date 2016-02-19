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شاهد: الألتراس يقتحم النادي الأهلي ويهاجم طاهر ومرتضى

19/2/2016

اقتحم العشرات من ألألتراس مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة اليد، مع فريق بترول أسيوط، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وكانت قوات الأمن قد نشرت تشكيلات أمنية مكثفة وسيارات فض شغب أمام بوابات النادي الأهلي للتصدي لتجمعات الألتراس في حالة محاولتهم اقتحام النادي، لكنهم فشلوا في منعهم من دخول النادي.

وتمكنت جماهير الأهلي من اقتحام النادي بعد محاولة أمن النادي منعهم، والدخول للصالة المغطاة واشعال الشماريخ داخلها، أثناء سير المباراة، إضافة إلى ترديد هتافات ضد رئيس النادي المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة.

وعقب نهاية المباراة قام الألتراس بتوجيه السباب لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وكان رئيس مجلس  إدارة الأهلي المعين محمود طاهر قد دخل في صدام مع الجماهير بسبب منعهم من دخول النادي الأهلي في أعقاب هجومهم على رموز الجيش والشرطة.

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