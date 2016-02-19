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"سلام" يدعو الرياض لإعادة النظر في إيقاف المساعدات

19/2/2016

رئيس وزراء لبنان – تمام سلام

دعا رئيس الوزراء اللبناني "تمام سلام" السعودية (الجمعة) إلى "إعادة النظر" في إيقاف حزمة مساعدات عسكرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش لشراء أسلحة فرنسية.

قال سلام في بيان "إذ نعبّر عن أسمى آيات التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه في القيادة السعودية وأبناء الشعب السعودي الكريم نتمنى إعادة النظر بالقرار الخاص بوقف المساعدات عن جيشنا وقواتنا الأمنية".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة أوقفت المساعدات التي تعهدت بها في 2013 وقال مسؤول إن ذلك جاء ردا على عدم إدانة بيروت لهجمات على بعثاتها في إيران.

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