تغريم لاعب روسي 300 ألف يورو بسبب صورة بوتين

تغريم لاعب روسي 300 ألف يورو بسبب صورة لبوتين -أرشيف

ردا علي قيام اللاعب الروسي "ديميتير تاراسوف" بارتداء قميص عليه صورة الرئيس الروسي" فلاديمير بوتين" خلال مباراة لفريقه مع نادي فنربخشة التركي والتي أقيمت في اسطنبول الثلاثاء الماضي ضمن مباريات الدوري الأوربي لكرة القدم، قرر نادي لوكومتيف موسكو الذي يلعب لصالحه اللاعب تغريمه 300 ألف يورو.

وأكد موقع "هابلرير" التركي أن النادي الروسي ذهب إلى أبعد من ذلك في عقوبته عندما أكد أن الغرامة التي من المتوقع أن يفرضها الاتحاد الأوربي لكرة القدم على النادي جراء هذا التصرف ، سيتم إجبار اللاعب "تاراسوف" على تسديدها.

وذكر مصدر بنادي لوكوموتيف موسكو في تصريحات لوكالة أنباء آر-سبورت الروسية الرسمية "لوكوموتيف يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء ما حدث في اسطنبول، لذلك تحرك وفرض عقوبة قياسية على اللاعب".

وأضاف "سيتم خصم 300 ألف يورو (333 ألف دولار) من راتب تاراسوف إضافة إلى حرمانه من أي مكافآت مستحقة له خلال هذا الشهر".

وندد نادي لوكوموتيف بتصرف اللاعب واصفاً إياه بأنه غير مقبول، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي للعبة لا يتسامح إزاء مثل هذه التصرفات حتى وإن كانت تحمل رسالة إيجابية.

وذكر النادي في بيان نشره بموقعه الإلكتروني "لسوء الحظ، العاملون بالنادي لم يتمكنوا من منع هذا التصرف، ما فعله ديمتري غير مناسب وأضر بالنادي وبه أيضاً".

وذكرت صحيفة "حريت" أن اللاعب الروسي سيكون على موعد مع الحرمان من 10 مباريات متتالية، وذلك ضمن القوانين الدولية لكرة القدم التي تغرّم وتفرض عقوبات على أي ممارسة سياسية أو دينية أو عرقية ضمن المباريات.

وكان اللاعب الذي طبع صورة لبوتين على قميصه مكتوب عليها بالروسية "الرئيس الروسي الأكثر لطفا ولباقة" قد قال لوسائل الإعلام الروسية عقب المباراة "بوتين رئيسي وأحترمه جداً وأردت التعبير عن وقوفي معه".

وكان فريق فنربخشة التركي قد استقبل الفريق الروسي مقدماً له الورود في المطار، لكن جماهير النادي التركي تفاجأت بتصرفات اللاعب الروسي "تاراسوف" وكذلك المدرب الروسي "إيغور تشيفريتشنكو" الذي رفض مصافحة مدرب نادي فنربخشة البرتغالي "فيتور بيررا" بعد نهاية المباراة التي انتهت بفوز الفريق التركي بهدفين نظيفين.

وتمر العلاقات الروسية التركية بتوتر غير مسبوق على خلفية إسقاط الطائرة الروسية التي اخترقت المجال الجوي التركي، وكان لها دور كبير في توتر العلاقات بين البلدين في جميع المجالات انعكست بشكل كبير على الجانب الاقتصادي.