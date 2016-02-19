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تطبيق إلكتروني لاكتشاف الأخطاء اللغوية عن "المحرقة النازية"

19/2/2016

قام متحف بولندي"أوشفيتز" بإنشاء تطبيق إلكتروني لمعالجة النصوص يهدف إلى تصحيح الجمل و الكلمات التي تتحدث عن المحرقة النازية لليهود في القرن الماضي.

ويقوم التطبيق بإعطاء لون أحمر للعبارة التي يراها غير صحيحة و ويقدم اقتراحات لتحل محلها.

جدير بالذكر أن  بولندا قد تم احتلالها من قبل ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، و كان يوجد بها  مخيمات للمحرقة على أراضيها.

ويقول موظفوا المتحف أنهم  المسؤولون عن الحفاظ على واحدة من النصب التذكارية الرئيسية لضحايا المحرقة و أنهم يرفضون أي محاولة لطمس التاريخ – والتي تشمل إنكار المحرقة، وتخفيض أعداد الضحايا، وأيضا استخدام اللغة التي من شأنها تشويه المسؤولية عن الجرائم على حد وصفهم.

يذكر أن المحرقة تعتبر من النقاط الجدلية تاريخيا من حيث أعداد الضحايا و حجم ما تعرضوا له.

ويتهم عدد من المؤخرين اليهود و إسرائيل بمحاولة ابتزاز المجتمع الدولي بهذه المحرقة من أجل الحصول على تعويضات مالية و أدبية.

واستطاعت إسرائيل تجريم إنكار المحرقة في عدد من الدول الأوروبية، بحيث أصبح من السهل إنكار وجود اله للكون و لكن من الصعب التعرض  للمحرقة أو التشكيك في أي من تفاصيلها.

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