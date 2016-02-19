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ترجيحات بمقتل قيادي ميداني لتنظيم الدولة في ليبيا

19/2/2016

ترجيحات أمريكية بمقتل قيادي بتنظيم الدولة في غارة صباحية

 رجح مسؤول أمريكي(الجمعة) مقتل "نور الدين شوشان" وهو مسؤول ميداني في تنظيم الدولة على صلة باعتداءين نفذا في تونس العام الماضي، في الغارة التي نفذت فجر اليوم على معسكر للتنظيم في مدينة صبراتة على بعد نحو 70 كيلومترا غرب طرابلس.

ويشتبه في أن شوشان يقف وراء هجومين شهدتهما تونس في 2015 وتبناهما تنظيم الدولة، استهدف احدهما متحف باردو في العاصمة في آذار/مارس الماضي وأسفر عن سقوط 22 قتيلا، والثاني فندقا في سوسة في تموز/يوليو اودى بحياة 38 شخصا بينهم 30 بريطانيا.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن مقاتلات أمريكية قصفت معسكر تدريب للتنظيم الجهادي و"هدفا كبيرا" ليل الخميس، ولم يتمكن من ذكر حصيلة للخسائر البشرية على الفور في حين أكد مسؤولون ليبيون مقتل اكثر من اربعين شخصا يرجح انهم جهاديون في غارة على صبراتة.

يأتي ذلك بينما أفاد رئيس مجلس بلدية صبراته أنه لم يثبت حتى الآن أن الغارة الأمريكية استهدفت مطلوبين.

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