بالفيديو:جنازة حاشدة لقتيل الشرطة والآلاف يهتفون ضد الداخلية

وسط دموع منهمرة وصرخات غاضبة ونحيب شيع الالاف جثمان السائق محمد عادل اسماعيل الذي قتله أمين شرطة بسلاحه الرسمي أمس (الخميس).

ورددت الحشود المشاركة في الجنازة التي اقيمت بمسجد السيدة نفيسة عصر اليوم الجمعة، وجابت مناطق الدرب الأحمر والخليفة وباب الوزير، هتافات مناهضة للنظام ووزارة الداخلية ومنها: "الداخلية بلطجية –ويانجيب حقهم يا نموت زيهم " كما ردووا هتافات أخري من هتافات ثورة يناير ومنها "مش هنمشي هم يمشوا" وهتف المحتجون للمرة الأولى لقناة الجزيرة قائلين "الجزيرة فين واحد قتيل أهوه".

وشارك المئات من النساء في الجنازة بعد ان اتشحن بالملابس السوداء ورددن هتافات مناهضة للنظام والحكومة ووزارة الداخلية، وأصيب عدد من السيدات المشاركات في الجنازة بانهيار وواصلن الصراخ قائلات "حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم" في إشارة إلى الحكومة والنظام.

وأغلق قسم شرطة الخليفة أبوابه بـ«الجنازير والصدادات» أثناء مرور الجنازة بالقرب منه تحسباً لوقوع أي أعمال عنف.

والتف عدد كبير من أصدقاء القتيل حول والده الذي بدت عليه علامات الحزن الشديد، وظل يقول: «هاتسيبنى لمين يا محمد أنا ماليش غيرك. ماشي وسايبني لوحدي ليه يا حبيبي».

وتجمع المئات من أهالي الدرب الأحمر الغاضبين امام مديرية الأمن ورددوا هتافات مناهضة لوزارة الداخلية، وترددت أنباء عن إطلاق الامن لقنابل الغاز لتفريق المحتجين.

وقال شاب شارك في الجنازة موجها حديثه للسيسي "ماتبعت حد يحضر الجنازة شاطر بس تحضر جنازة بطرس غالي وحسنين هيكل".

وعقد "عبد الفتاح السيسي" اجتماعا مفاجئا مع وزير داخليته اللواء "مجدي عبد الغفار" اليوم في شرم الشيخ لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها، واقترح "السيسي" إدخال تعديلات تشريعية لضبط الأداء الأمني.

كان أمين شرطة قد أطلق الرصاص على السائق بعد مشادة كلامية بينهما أمس (الخميس) فأرداه قتيلا، وهو ما فجر بركان الغضب بين أهالي الدرب الأحمر مسقط رأس القتيل الذين حاولوا الفتك بأمين الشرطة قبل أن يتمكن من الهروب، وحاصر الأهالي مديرية أمن القاهرة وردووا هتافات مناهضة لوزارة الداخلية وطالبوا بتسليمهم القاتل للقصاص منه.