بالصور: أستراليون يحتجون فوق برج ملبورن ضد ترحيل اللاجئين

النشطاء يصعدون برج ملبورن – مواقع التواصل

واصل نشطاء أستراليون، احتجاجاتهم على قرار الحكومة بترحيل 267 لاجئا بينهم نساء وأطفال رضع، من البلاد إلى "مراكز احتجاز" في دول أخرى بالمنطقة.

وقامت متظاهرتان (هانناه باتجيت "22 عام"، وكاثرينا وسكيت "25" عام) اليوم الجمعة، بتعليق لافتة على برج مركز الفن بمدينة ملبورن البالغ طوله 162 متراً، كُتبت عليها "اسمحوا لهم بالبقاء".

وقالت المتحدثة باسم مجموعة المتظاهرين المستقلين "داي ديمانويل" إنّ المظاهرات تهدف لدعم اللاجئين المرضى الذين سيتم إعادتهم من قِبل الحكومة الأسترالية إلى مراكز الاحتجاز في جمهورية ناورو (جزيرة نائية).

وأوضحت ديمانويل أنّ القوانين الاسترالية الخاصة باللاجئين، ليست عادلة، وهي مخالفة للدساتير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد قالت ديمانويل "نعتقد بأنّ احتجاز اللاجئين لفترة غير معينة، سياسة جائرة، مشيرةً أنّ اللاجئين يتعرضون لضغوط نفسية وجسدية في جزيرتي ناورو ومانوس النائيتين.

وكانت المحكمة العليا الأسترالية قد أقرت، في الثالث من شهر شباط/ فبراير الجاري، شرعية مراكز احتجاز طالبي اللجوء في جزر "ناورو"، و"مانوس" النائية، رافضةً بذلك ادعاءات تشير إلى عدم قانونية هذه المراكز.