بابا الفاتيكان يصف المرشح الأمريكي "ترامب" بأنه ليس مسيحيا

دونالد ترامب

انتقد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان تصريحات المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بشأن المهاجرين بوصفها "ليست مسيحية" مما دفع الملياردير لوصف تصريحات البابا بأنها "مشينة" لأنها تشكك في إيمانه.



وتعهد ترامب إذا انتخب رئيسا ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك لمنع المهاجرين من الدخول بشكل غير شرعي.



وقال البابا للصحفيين خلال رحلته عائدا من المكسيك "الشخص الذي يفكر فقط في بناء الجدران في أي مكان وليس في بناء الجسور ليس مسيحيا."



وقال البابا إنه لا يريد تقديم النصح للكاثوليك الأمريكيين بانتخاب ترامب من عدمه لكن لم يتضح على الفور تأثير تلك التصريحات على الجمهوريين.



ويشير استطلاع لرويترز/إبسوس إلى أن الجمهوريين الكاثوليك يؤيدون ترامب أكثر من الجمهوريين الآخرين.



وبسؤاله عما إذا كان على الأمريكيين الكاثوليك التصويت لشخص له آراء ترامب قال البابا فرنسيس "لن أخوض في ذلك. أقول فقط إن هذا الرجل ليس مسيحيا إذا قال أشياء كهذه ويجب أن نرى إذا كان قد قالها بهذه الطريقة وفي ذلك افترض حسن النية."



وقال ترامب "بالنسبة لقائد ديني التشكيك في إيمان أحدهم أمر مشين… أنا شخص لطيف جدا وأنا مسيحي جيد جدا. ولأن البابا قال شيئا عن أن دونالد ترامب ربما ليس مسيحيا وهو يشكك في إيماني كنت مندهشا جدا لكن أنا مسيحي وفخور بذلك."



كان ترامب قد قال إنه سيعمل على ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين إذا وصل إلى البيت الأبيض. وفي الأسبوع الماضي قال ترامب تعليقا على خطة البابا زيارة الحدود الأمريكية المكسيكية "اعتقد أن البابا لا يفهم مشكلات بلادنا."