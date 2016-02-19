انتقاد روسي لتصريحات للأسد حول استعادة السيطرة على سوريا

الرئيس السوري – بشار الأسد

اعتبر المبعوث الروسي الى الامم المتحدة فيتالي تشوركين أن تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول نيته استعادة السيطرة على كامل الاراضي السورية تسيء الى الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل الى تسوية سلمية، واضاف ان موقف الرئيس السوري "لا يتوافق مع الجهود الدبلوماسية التي تبذلها روسيا".

وقال فيتالي تشوركين لصحيفة "كومرزانت" الروسية إن "روسيا انخرطت بجدية كبرى في هذه الازمة، سياسيا ودبلوماسيا والان عسكريا وبالتالي نريد بالطبع ان يأخذ بشار الاسد هذا بالاعتبار" ، واشار تشوركين الى ان كلامه يعكس "وجهة نظر شخصية".

كان الأسد تعهد الأسبوع الماضي في مقابلة صحفية باستعادة كامل اراضي سوريا ، وقال ردا على سؤال حول قدرته على استعادة الاراضي السورية كافة "سواء كان لدينا استطاعة أو لم يكن، فهذا هدف سنعمل عليه من دون تردّد"، موضحا انه "من غير المنطقي أن نقول ان هناك جزءا سنتخلى عنه".

وردا على سؤال حول تصريحات تشوركين وموقف الكرملين من اقوال الاسد صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان "الجميع، وضمنهم الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ينطلق من مبدأ انعدام البديل للحل السياسي" للنزاع في سوريا.