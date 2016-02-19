القضاء الفرنسي يستدعي قائد معتقل غوانتانامو السابق

معتقلون في سجن غوانتانامو – الأوربية

استدعى القضاء الفرنسي القائد السابق لمعتقل غوانتانامو في كوبا الجنرال جيفري ميلر للمثول أمامه في الأول من أذار/مارس في سياق تحقيق حول اتهامات بالتعذيب، بحسب ما أفاد معتقلان سابقان في هذا السجن الأمريكي لوكالة فرانس برس.

غير أن هذا الاستدعاء أمام قاضي التحقيق لا يترافق مع أي وسيلة قسرية ومن غير المؤكد أن يستجيب الجنرال ميلر.

وكانت القوات الأمريكية اعتقلت نزار ساسي ومراد بنشلالي في أفغانستان ونقلتهما إلى غوانتانامو حيث بقيا معتقلين من نهاية 2001 إلى 2004 و2005 على التوالي، قبل إعادتهما إلى فرنسا حيث قدما شكوى بتهمة الاعتقال الاعتباطي والتعذيب.

وقال نزار ساسي مؤكدا المعلومات لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية اليسارية "أمر غريب أن نرى ملك غوانتانامو يستدعى مثل أي شخص خاضع للمقاضاة".

وكانا قاضيان رفضا من قبل طلب الرجلين فاعترضا على هذا الرفض أمام محكمة الاستئناف في باريس التي حكمت لصالحهما في نيسان/ابريل 2015.

وتولى جيفري ميلر قيادة غوانتانامو من تشرين الثاني/نوفمبر 2002 إلى نيسان/بريل 2004 وتقاعد عام 2006 بعدما خدم 34 عاما في الجيش، بحسب ما ورد في الشكوى.

ودعم مراد بنشلالي ونزار ساسي طلبهما بتقرير لمركز الحقوق الدستورية ومقره في نيويورك، والمركز الأوروبي لحقوق الانسان والحقوق الدستورية، يعرض بشكل مفصل وسائل سوء المعاملة المطبقة في غوانتانامو ومسؤولية الجنرال ميلر عنها.

وكان تقرير للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي صدر عام 2008 أشار إلى وجود أدلة على أن بعض تقنيات الاستجواب مثل وضع الموقوفين في وضعيات مجهدة أو مهينة أو استخدام الكلاب بشكل عدائي طبقت في غوانتانامو بقيادة الجنرال ميلر.

وبدأ معتقل غواتنتانامو باستقبال المعتقلين الذين يشتبه بضلوعهم في الإرهاب والذين يحتجزون فيه خارج أي آلية قضائية، بعد أربعة اشهر من اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، ووصل عدد المعتقلين فيه إلى 680 معتقلا عام 2003 وفي نهاية كانون الثاني/يناير كان لا يزال فيه 91 معتقلا.

وتسعى إدارة الرئيس الميركي باراك أوباما منذ 2009 لإغلاق هذا المعتقل المثير للجدل غير أنها تصطدم بمعارضة الكونغرس.

وحكم على نزار ساسي ومراد بنشلالي بالسجن سنة مع النفاذ لتوجههما إلى أفغانستان بين 2000 و2001.