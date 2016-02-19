السيسي: تصرفات الأفراد لا تنسحب على جهاز الشرطة كله

عبدالفتاح السيسي – أرشيف

قال الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" إن بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة" لا تنسحب على هذا الجهاز الوطني ككل.

وأضاف "السيسي" في بيان أصدرته الرئاسة المصرية اليوم أنه طلب من وزير الداخلية محاسبة أي شرطي يعتدي على المواطنين، مشيرا إلى أن إنه يجب مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وإجراء تعديلات تشريعية تكفل ذلك.

كما طلب "السيسي" عرض التعديلات التشريعية المقترحة على مجلس النواب خلال 15 يوما لمناقشتها.

وأشار إلى أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية هدفها في المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين.

من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان عن الحادث صدر (الجمعة ) إن شرطيا برتبة رقيب أطلق رصاصة من سلاحه الرسمي لفض تجمهر تسبب فيه خلاف بينه وبين سائق شاحنة صغيرة على أجر تحميل بضاعة، ما تسبب في مقتل السائق، مضيفة "تعدى أنصار المجني عليه على رقيب الشرطة المذكور بالضرب وأسفر ذلك عن إصابته بعدة كسور وجروح في أجزاء متفرقة من الجسم ونزيف داخلي وتم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه".

جدير بالذكر أن تجاوزات الشرطة المصرية التي ارتكبتها ضد مواطنين تكررت في الآونة الأخيرة، من ضمنها واقعة تعدي أمناء شرطة بالضرب المبرح على طبيبين في مستشفى بالقاهرة لرفض أحدهما إصدار تقرير طبي مزور لمصلحة أمين شرطة، إضافة إلى مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني".