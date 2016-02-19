السجن 6 أشهر لأمريكي سرق دولارًا واحدًا

المتهم سرق دولارا واحدا – الأناضول

قضت محكمة في ولاية فرجينيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، بسجن شخص 6أشهر سرق دولارا واحدًا، تحت تهديد السلاح من شخص آخر.

وقالت شرطة فرجينيا، في بيان لها، أمس، إن "شخصًا تعرض للتهديد في وقت متأخر من الليل في الولاية، الأسبوع الماضي، من قبل جون بروس شافين(21 عامًا)، والذي طلب إعطائه كل ما يملك من نقود، غير أن المتهم صدم عندما لم يجد بحوزته، سوى "دولار واحد" فقط، ليأخذه، ويلوذ بالفرار.

وذكر البيان، أن "المجني عليه، أوضح للشرطة أوصاف المشتبه به، عقب تعرضه للسرقة على الفور"، مشيرًا إلى "إلقاء القبض على اللص، ومصادرة سلاح كان بحوزته".

وطالب الادعاء العام، بـحبس اللص 15 عامًا ،وذلك في الجلسة الأولى، غير أن المحكمة حكمت عليه بستة أشهر.

