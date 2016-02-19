البث الحي
منوعات

السجن 6 أشهر لأمريكي سرق دولارًا واحدًا

19/2/2016

المتهم سرق دولارا واحدا – الأناضول

قضت محكمة في ولاية فرجينيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، بسجن شخص 6أشهر سرق دولارا واحدًا، تحت تهديد السلاح من شخص آخر.

وقالت شرطة فرجينيا، في بيان لها، أمس، إن "شخصًا تعرض للتهديد في وقت متأخر من الليل في الولاية، الأسبوع الماضي، من قبل جون بروس شافين(21 عامًا)، والذي طلب إعطائه كل ما يملك من نقود، غير أن المتهم صدم عندما لم يجد بحوزته، سوى "دولار واحد" فقط، ليأخذه، ويلوذ بالفرار.

وذكر البيان، أن "المجني عليه، أوضح للشرطة أوصاف المشتبه به، عقب تعرضه للسرقة على الفور"، مشيرًا إلى "إلقاء القبض على اللص، ومصادرة سلاح كان بحوزته".

وطالب الادعاء العام، بـحبس اللص 15 عامًا ،وذلك في الجلسة الأولى، غير أن المحكمة حكمت عليه بستة أشهر.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)