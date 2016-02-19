الرياض توقف مساعداتها العسكرية للبنان

السعودية تقرر وقف مساعداتها العسكرية للجيش اللبناني -أرشيف

أكد مصدر سعودي مسؤول لوكالة الأنباء السعودية واس أن بلاده أوقفت مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بما قيمته 4 مليارات دولار، نظراً لما سمّاه "المواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات بين البلدين"،

وأضاف المصدر الذي انتقد عدم وقوف بيروت مع الرياض في المحافل الدولية، ورفضها إدانة الاعتداء على سفارة السعودية بإيران "في ظل هذه الحقائق فإن المملكة قامت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فإن المصدر أكد إيقاف المساعدات المقررة من المملكة للجيش اللبناني والتي تصل له من فرنسا وتبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار .

أاشار المصدر إلى أن السعودية قد عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه ،وقال " ولكن المملكة تؤكد في الوقت ذاته على وقوفها بجوار الشعب اللبناني الشقيق بكافة طوائفه وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته وهي علي يقين أن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني".

وأعلن المصدر أنه تقرر إيقاف ما تبقي من مساعدات كان مقررا ان تقدمها المملكة العربية السعودية لقوى الأمن الداخلي اللبناني وتصل قيمتها مليار دولار.

وتطرق المصدر إلى المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها "حزب الله في لبنان" ضد السعودية وقال "رغم مواقف السعودية مع لبنان فإن هناك مواقف لبنانية مناهضة للرياض على المنابر العربية والإقليمية والدولية، في ظل مصادرة حزب الله اللبناني لإرادة الدولة".

واختتم المصدر تصريحاته بأن الرياض تُقدر المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء تمام سلام، التي عبّروا من خلالها عن وقوفهم مع المملكة وتضامنهم معها، وتعرب عن اعتزازها بالعلاقة المميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالشعب اللبناني الشقيق، والتي تحرص المملكة دائماً على تعزيزها وتطويرها.