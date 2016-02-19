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البنك الدولي: التأثير الاقتصادي لـ"زيكا"يصل3.5 مليارات دولار

19/2/2016

طفلة يشتبه بإصابتها بفيروس زيكا في البرازيل – رويترز

ذكر البنك الدولي أن التأثير الاقتصادي لفيروس زيكا سريع الانتشار في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد يصل إلى 5ر3 مليارات دولار هذا العام، محذرا من إمكانية  ارتفاع تلك الكلفة الاقتصادية ما لم يتم احتواء المرض الذي ينقله البعوض على وجه السرعة.   

وأضاف البنك ومقره واشنطن أن القيمة التقديرية الأولية للتأثير الاقتصادي لهذا الفيروس في أنحاء المنطقة "متواضعة" حيث تشكل 06ر0% من إجمالي الناتج المحلي السنوي، لكن يمكن أن تصل إلى أكثر من 1% في بعض الدول خاصة في منطقة الكاريبي التي تعتمد بشكل كبير على السياحة. 

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج وهو نفسه طبيب وخبير في مجال الصحة العامة: "تسلط تحليلاتنا الضوء على أهمية اتخاذ إجراء عاجل لوقف انتشار فيروس زيكا وحماية الصحة ورفاهية الناس في البلدان المتضررة".        

وذكر البنك الدولي أن التقديرات الاقتصادية الأولية "مبنية على استجابة دولية سريعة ومنسقة تنسيقا جيدا ضد فيروس زيكا".   

وأضاف أنه بصدد طرح 150 مليون دولار للمساعدة في مكافحة زيكا في أمريكا اللاتينية والكاريبي بناء على الاحتياجات الفورية لكل بلد على حدة.

وتشمل تلك الجهود إرسال خبراء فنيين إلى المناطق المتضررة ويدعم البنك  الدولي أيضا الاستجابة لفيروس زيكا بما في ذلك إطلاق حملات صحية عامة ومكافحة نواقل المرض ومتابعة المرضى خلال فترات الحمل وبعد الولادة  وتعزيز برامج تنظيم النسل.

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