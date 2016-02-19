استشهاد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالقدس

أستشهد فلسطيني برصاص الإحتلال الإسرائيلي بالقدس اليوم و أدّعت قوات الإحتلال أنه طعن رجليّ شرطة خارج البلدة القديمة ، مع تواصل أعمال الاشتباكات للشهر الخامس.



وأثارت إراقة الدماء مخاوف من تصعيد واسع النطاق للإحتجاجات الفلسطينية بعد مرور عقد على آخر انتفاضة فلسطينية.

وقالت لوبا سامري المتحدثة باسم شرطة الإحتلال :أن الفلسطيني هاجم فريقا للشرطة من الخلف وطعنهما وأصابهما بجروح طفيفة" وأضافت أنه قتل.



جدير بالذكر أنه أمس الخميس طعن صبيان فلسطينيان -عمر كل منهما 14 عاما- إسرائيليا حتى الموت في متجر مزدحم بالضفة الغربية المحتلة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن مدنيا مسلحا أطلق النار على الصبيين اللذين نقلا لتلقي العلاج في مستشفى إسرائيلي بالقدس.



ومنذ اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في مطلع أكتوبر الماضي قتل 28 إسرائيليا ومواطن أمريكي في عمليات طعن وإطلاق نار ودهس بالسيارات نفذها فلسطينيون.



واستشهد 164 فلسطينيا برصاص الإحتلال بينهم 108 تقول إسرائيل إنهم مهاجمون بينما أستشهد أغلب الباقين خلال احتجاجات ضد إسرائيل .