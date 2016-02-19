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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

19/2/2016

عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي – أرشيف

استشهد شاب فلسطيني، اليوم (الجمعة) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية "دهس" قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه "تم إطلاق النار على فلسطيني بعد محاولته دهس جنود، قرب بلدة سلواد (شرق رام الله)".

وأفادت وكالة الأناضول أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في قت سابق عن إصابة الشاب الفلسطيني، دون أن توضح مدى إصابته، لكنها أعلنت لاحقاً مقتله، دون وقوع إصابات في صفوف جنوده.

وتشهد أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.

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