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إسرائيل تمنع عائلة "القيق" من زيارته

19/2/2016

محمد القيق – المعتقل الإداري لدى إسرائيل

رفضت إسرائيل مجددا السماح لعائلة المعتقل الإداري "محمد القيق" المضرب عن الطعام منذ 87 يوما والمحتجز في مستشفى العفولة شمالي اسرائيل بزيارته، وفق ما أكد نادي الأسير الفلسطيني (الجمعة).

وقال النادي في بيان إن "مخابرات الاحتلال رفضت مجدداً السماح لعائلة الأسير "محمد القيق" بزيارته". كان الصحافي الفلسطيني المعتقل والبالغ من العمر 33 عاما  قد بدأ  إضرابا  عن الطعام قبل 87 يوما احتجاجا على وضعه في الاعتقال الإداري.

ويرفض "القيق" الخضوع للفحوصات في المستشفى الإسرائيلي، ويطالب بنقله إلى مشفى فلسطيني في رام الله، وسط حراك فلسطيني في مختلف المدن الفلسطينية تضامنا معه.

وأكد أكثر من مصدر فلسطيني ودولي تردي وضع القيق الصحي، وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المعتقل وهو يتلوى من الألم في صدره وقد بدا هزيلا جدا. وكان مقيدا بيده وبقدمه إلى سرير المستشفى.

وحملت الحكومة الفلسطينية في بيان لها (الجمعة) إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة القيق. وأعلنت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها" رامي الحمد الله" أنها تتواصل مع جهات دولية من أجل إطلاق سراح "القيق" ونقله إلى مشفى فلسطيني.

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