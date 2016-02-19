أهالي معتقلي "العقرب" يتظاهرون أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة

نظم العشرات من أهالي معتقلي سجن “العقرب”، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة ؛ للمطالبة بفتح باب الزيارة لذويهم المعتقلين على خلفية قضايا سياسية ، لتصبح ساعة بدلًا من 5 دقائق، وأن تتم الزيارة مباشرة دون حاجز زجاجي، مع مراعاة حقهم الآدمي في عدم المبيت في الشارع ليلة الزيارة، وعدم تحديد عدد معين للمعتقلين الذين يزورونهم كل مرة.

وطالبت أسر المعتقلين بحقهم في إدخال الملابس والمأكولات التي يحملها الأهالي لذويهم بدلًا من عودتهم بها مرة أخرى، وإنهاء رؤية ذويهم من خلف حاجز زجاجي، و- نقل المرضى إلى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم ،وأيضا معاقبة المسئولين عن وفاة من معتقلي سجن العقرب.

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