البث الحي
منوعات

أهالي معتقلي "العقرب" يتظاهرون أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة

18/2/2016

نظم العشرات من أهالي معتقلي سجن “العقرب”، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة ؛ للمطالبة بفتح باب الزيارة  لذويهم المعتقلين على خلفية قضايا سياسية ، لتصبح ساعة بدلًا من 5 دقائق، وأن تتم الزيارة مباشرة دون حاجز زجاجي، مع مراعاة حقهم الآدمي في عدم المبيت في الشارع ليلة الزيارة، وعدم تحديد عدد معين للمعتقلين الذين يزورونهم كل مرة.

وطالبت أسر المعتقلين بحقهم في إدخال الملابس والمأكولات التي يحملها الأهالي لذويهم بدلًا من عودتهم بها مرة أخرى، وإنهاء رؤية ذويهم من خلف حاجز زجاجي، و- نقل المرضى إلى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم ،وأيضا معاقبة المسئولين عن وفاة  من معتقلي سجن العقرب.

.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)