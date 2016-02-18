وثائق بولندية: "فاونسا" عمل كمخبر سري للمخابرات الشيوعية

الرئيس البولندي الأسبق- ليخ فاونسا

كشفت وثائق بولندية أن الرئيس البولندي الأسبق ليخ فاونسا عمل مخبرا سريا لمصلحة المخابرات البولندية إبان حقبة الحكم الشيوعي، وقال مدير المعهد القومي البولندي للذكرى، لوكاش كامينسكي، أن باحثين بالمعهد عثروا على تعهد وقعه الرئيس الأسبق للعمل لمصلحة مخابرات النظام الشيوعي قبل أن يصبح أول رئيس ديمقراطي لبولندا – بحسب وكالة بي ايه بي البولندية .

وأوضح كامينسكي أنه عثر في منزل وزير الداخلية السابق ، تشاسواخ كيشتاك، على الملف الخاص بفاوينسا بما فيه تعهده بالعمل لمصلحة المخابرات، وأكد كامينسكي أن توقيع فاوينسا على التعهد صحيح وغير مزيف.

وكان فاوينسا رئيس نقابة "تضامن" العمالية إبان فترة الحكم الشيوعي وأصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيا لبولندا في الفترة بين عام 1990 و .1995 ، ودأب فاوينسا على نفي وجود وثائق تثبت علاقته بالمخابرات والتأكيد على أن مثل هذه الوثائق مزيفة وبرأته محكمة عام 2000 من اتهامه بالعمل مخبرا سريا.

غير أن الوثائق التي عثر عليها هؤلاء المحققون الذين لديهم تفويض رسمي من المدعي العام البولندي بالتحقيق في هذا الأمر في أرشيف وزير الداخلية البولندي الأسبق الجنرال تشاسواخ كيشتاك تثبت عمالة فاوينسا لجهاز الأمن التابع للنظام الشيوعي وتؤكد بذلك تكهنات سابقة طالما ذهب أصحابها إلى أن فاوينسا كان عميلا للجهاز الأمني الشيوعي تحت الاسم المستعار "بوليك" وهو ما رد عليه فاوينسا الذي يعيش حاليا في مدينة كاراكاس بقوله في مدونة له "لا يمكن أن تكون هناك وثائق تعود لي وفي حالة وجودها فهي مزيفة وسأثبت ذلك أمام المحكمة".

ويعتبر فاوينسا من معارضي الحكومة اليمينية المحافظة الجديدة في بولندا ورئيس حزب القانون والعدالة، ياروسلاف كاتشينسكي، حيث حذر فاوينسا الذي يقدم نفسه على أنه بطل الحرية في كانون أول/ديسمبر الماضي من وقوع "حرب أهلية" جراء التوترات الاجتماعية في بولندا.

وكانت أرملة وزير الداخلية البولندي الأسبق تشاسواخ كيشتاك قد سمحت لباحثي المعهد القومي البولندي للذكرى "أي بي ان" بالاطلاع على الأرشيف الشخصي بزوجها الذي توفي قبل عدة أشهر.

وحسب المعهد فقد عثر في أحد الملفات الشخصية التي كان كيشتاك لا يزال يحتفظ بها في منزله على إقرار بالالتزام بالعمل لدى المخابرات بالإضافة إلى عشرات الوثائق الأخرى التي التي تحمل الاسم الحركي "بوليك" وتثبت عدة حقائق بشأن عمل فاوينسا مع المخابرات من بينها تأكيد بالحصول على مبالغ من الجهاز مقابل خدمات الإرشاد.