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نصائح لمرضى المهاق لتجنب مشكلات الجلد والبصر

18/2/2016

قال الدكتور زكريا حامد، مدير إدارة التأهيل بمركز الشفلح بالدوحة، إن "الشقر" ليس مرضًا؛ ولكنه اضطراب وراثي ينتج عنه اضطراب في الجينات، ويطلق عليه أيضًا "المهاق" و"الألبينو".

وأضاف في النافذة الصباحية "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الخميس)، أن الإصـابـة بالمهاق تحدث في حالات وراثـيـة نـتـيـجـة غـيـاب صـبـغـة الجلد الـمـسـمـاة بـ"الـميلانين".

وأوضح حامد أن زواج الأقارب من أهم أسباب حدوث  المهاق نتيجة التشابه في الجينات، وهو ليس له علاج؛ لكن يمكن فقط معالجة الأعراض الناتجة عنه، وأبرزها المشكلات الجلدية والأعراض البصرية.

من جانبه، قال مختار محمد، إعلامي مصاب بالشقر، إنه لا يستطيع الذهاب إلى الشاطئ صـبـاحـًا، ويـجـب عـلـيـه ارتـداء الأكمام الطويلـة للحفاظ علـى جلده.

وأضاف أن أشد ما يعانيه هو عدم قدرته على التعرض للشمس إلا لفترات قصيرة، كما أن الحماية الزائدة تحرم المصاب بالمهاق من بناء قدراته للاعتماد على النفس والتعامل مع المجتمع. 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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