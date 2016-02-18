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مقتل خمسة في اشتباكات بمقر بعثة أممية بجنوب السودان

18/2/2016

مقر بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان – أرشيف

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة  في جنوب السودان (الخميس ) إن اشتباكات بين مجموعتين عرقيتين تحتمي إحداها بمجمع تابع للبعثة في منطقة ملكال أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 30  آخرين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام إن شبانا من قبيلتي الشيلوك والدنكا العرقيتين ، كانا في موقع الحماية التابع للبعثة حين بدآ عراك بينهما مساء (الأربعاء) باستخدام أسلحة صغيرة ومناجل وأسلحة أخرى.

وقالت البعثة في بيان إن شرطة بعثة الأمم المتحدة تدخلت على الفور باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. ونقل القتلى والمصابين إلى عيادة المنظمة في الموقع."

وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية في ديسمبر كانون الأول   2013 بعد خلاف بين الرئيس سلفا كير ونائبه المقال ريك مشار انتهى بمعارك كثيرا ما اندلعت لأسباب عرقية ، كما يحتمي المدنيون  في مواقع "حماية المدنيين" الخاضعة لإدارة الأمم المتحدة طلبا للحماية.

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