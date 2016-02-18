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مصر .. إخلاء سبيل 4 نشطاء من حركة 6 أبريل

18/2/2016

حركة شباب 6 أبريل

أخلت النيابة المصرية سبيل أربعة من نشطاء حركة "السادس من إبريل" بضمان محل إقامتهم و ذلك في القضية رقم 20065 لسنة2015 جنح قسم الدقي ، على خلفية قيامهم بالتظاهر دون تصريح في شارع التحرير بالدقي .       

كانت التحقيقات الأولية التي أجراها أحمد عمار مدير نيابة الدقي، قد أفادت بأن المتهمين محمد نبيل ،و أيمن عبدالمجيد ، ومحمود هشام ، وشريف الروبي  تظاهروا في شارع التحرير بالدقي في شهر ديسمبر من العام الماضي 2015 دون الحصول على التصاريح اللازمة من  الجهات الأمنية، وأشعلوا عددا من الشماريخ والألعاب النارية خلال قيامهم بالتظاهر . 

ووفقا لتحريات الأمن الوطني التي حددت هوية المتهمين، تم إلقاء القبض عليهم، وتم ضبطهم من مقار سكنهم بمناطق مختلفة  بالقاهرة ،  وأنكر النشطاء  كل الاتهامات المنسوبة إليهم، وطلبت النيابة تحريات  الأمن الوطني التكميلية حول الواقعة.

 

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