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مستشفى تدفع فدية لاستعادة السيطرة على أنظمتها

18/2/2016

قال رئيس مركز هوليوود الطبي – ألين ستيفانك – أن المستشفى قدم لقراصنة فدية قدرها 17 ألف دولار في " bitcoins " لاستعادة السيطرة على أنظمة الكمبيوتر الخاصة بهم بعد هجمات قاموا بها ..

وقال ألين ستيفانك في بيان ان دفع الفدية هو "الطريقة الأسرع والأكثر فعالية" لاستعادة الوصول إلى الأنظمة المتأثرة، والتي شلت يوم 5 فبراير وتدخلت في قدرة العاملين في المستشفى على التواصل إلكترونيا.

و أضاف  لم يكن هناك أي معلومات عن أي مريض أو موظف يمكن الوصول إليها حيث تعثرت الاتصالات بين الأطباء والطاقم الطبي الذي أضطر إلى الاعتماد على السجلات الورقية والكتابة اليدوية .

جدير بالذكر أن ال " bitcoins " هي عملة افتراضية تستخدم في مواقع الألعاب و يمكن استبدالها بأموال حقيقية ، و يصعب تتبعها من قبل الأجهزة الأمنية  .

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