مركز بحثي: ارتفاع عدد المليشيات المسلحة في أمريكا

سمحت جامعة في ولاية تكساس لطلابها بحمل السلاح داخل الجامعة

قال مركز أبحاث أمريكي إن الجماعات المتطرفة في الولايات المتحدة زاد عددها في 2015 إذ أوجد العنف الموجه أيديولوجيا والخطاب السياسي التحريضي أوضاعا خصبة لأصحاب الأفكار العنصرية من البيض وجماعات عرقية أخرى.

وسجل مركز "ساثرن بافرتي لو" زيادة في مليشيات المواطنين المسلحين التي زاد عددها إلى 998 في 2015 ارتفاعا من 874 في العام الذي سبقه؛ حيث أججت اشتباكات حول استخدام الأراضي مشاعر نشطاء مناهضين للحكومة في الغرب الأمريكي علاوة على مخاوف من أن الإدارة الأمريكية ربما تشدد قوانين السيطرة على الأسلحة النارية.

وأضاف المركز أن عدد "جماعات الكراهية" المنتمية لليمين المتطرف ارتفع إلى 892 في 2015 من 784 في العام الذي سبقه مرجعا ذلك إلى نزاعات حول العلم الإلحادي الأمريكي وزواج المثليين والهجرة وعنف المتشددين الإسلاميين.

وقال المركز إنه على الطرف الآخر من الطيف السياسي إرتفع عدد جماعات الانفصاليين السود إلى 180 في 2015 من 113 في 2014.

يشار إلى أن جامعة ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة سمحت لطلابها بأن يحملوا أسلحة نارية داخل قاعات التدريس، في إجراء اضطرت إليه مكرهة تنفيذا لقانون أقره برلمان الولاية، ورفع فيه الحظر المفروض على حمل السلاح داخل الحرم الجامعي.