البث الحي
منوعات

مركز بحثي: ارتفاع عدد المليشيات المسلحة في أمريكا

18/2/2016

سمحت جامعة في ولاية تكساس لطلابها بحمل السلاح داخل الجامعة

قال مركز أبحاث أمريكي إن الجماعات المتطرفة في الولايات المتحدة زاد عددها في 2015 إذ أوجد العنف الموجه أيديولوجيا والخطاب السياسي التحريضي أوضاعا خصبة لأصحاب الأفكار العنصرية من البيض وجماعات عرقية أخرى.

وسجل مركز "ساثرن بافرتي لو" زيادة في مليشيات المواطنين المسلحين التي زاد عددها إلى 998 في 2015 ارتفاعا من 874 في العام الذي سبقه؛ حيث أججت اشتباكات حول استخدام الأراضي مشاعر نشطاء مناهضين للحكومة في الغرب الأمريكي علاوة على مخاوف من أن الإدارة الأمريكية ربما تشدد قوانين السيطرة على الأسلحة النارية.

وأضاف المركز أن عدد "جماعات الكراهية" المنتمية لليمين المتطرف ارتفع إلى 892 في 2015 من 784 في العام الذي سبقه مرجعا ذلك إلى نزاعات حول العلم الإلحادي الأمريكي وزواج المثليين والهجرة وعنف المتشددين الإسلاميين.

وقال المركز إنه على الطرف الآخر من الطيف السياسي إرتفع عدد جماعات الانفصاليين السود إلى 180 في 2015 من 113 في 2014.

يشار إلى أن جامعة ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة سمحت لطلابها بأن يحملوا أسلحة نارية داخل قاعات التدريس، في إجراء اضطرت إليه مكرهة تنفيذا لقانون أقره برلمان الولاية، ورفع فيه الحظر المفروض على حمل السلاح داخل الحرم الجامعي.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)