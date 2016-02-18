محكمة عراقية تقضي بإعدام 40 متهما بمذبحة سبايكر

مذبحة سبايكر راح ضحيتها 1700 جندي عراقي ـ أرشيف

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أحكاماً بإعدام40 شخصا أدانتهم بالاشتراك في مجزرة معسكر سبايكر العراقي .

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية اليوم الخميس إن الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية نظرت في دعوى 47 متهما بجريمة معسكر سبايكر.

وأضاف أن المحكمة قضت بإعدام 40 أدينوا بالاشتراك في الحادث فيما أفرجت عن سبعة متهمين لعدم كفاية الأدلة.

وأشار إلى أن الأحكام صدرت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن القرار ابتدائي وخاضع للتدقيقات التمييزية من قبل محكمة التمييز الاتحادية.

يشار إلى أن مذبحة سبايكر التي راح ضحيتها 1700 جندي عراقي حدثت إثر احتلال تنظيم الدولة مدينة تكريت منتصف عام 2014 وقيامه بإعدامهم في قاعدة سبايكر الجوية قرب تكريت (160كم شمالي بغداد).