للمرة الأولى مسؤول روسي ينتقد بشار الأسد

بشار الاسد -أرشيف

في أول انتقاد رسمي روسي لرئيس النظام السوري بشار الأسد ذكرت وكالة رويترز أن صحيفة كومرسانت الروسية نقلت عن فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يوم الخميس قوله إنه على الرئيس السوري بشار الأسد الإصغاء لنصيحة موسكو فيما يتعلق بحل الأزمة في بلاده

وقال تشوركين إن التعليقات التي أدلى بها الأسد بأنه يريد استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية لا تتسق مع المساعي الدبلوماسية الروسية لحل الأزمة السورية.

وأضاف تشوركين أن المسؤولين الأمريكيين خففوا موقفهم من تجاه ضرورة تنحي الأسد عن منصبه .

وتعد تصريحات المسئول الروسي هى الأولى من نوعها التي تنتقد الأسد منذ التدخل العسكري الروسي في سوريا في نهاية العام الماضي .

وتقاتل روسيا في سوريا بجوار بشار الاسد وضد المعارضة السورية ،وتتهم الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم ترقي الي درجة جرائم الحرب في سوريا ،كما تتهم المنظمات الدولية الطيران الروسي بقتل مئات المدنيين في سوريا .

ومؤخرا كثفت روسيا تحركاتها العسكرية وضرباتها الجوية والصاروخية ضد معاقل المعارضة السورية خاصة في مدينة وذلك بالتنسيق مع ميلشيات حزب الله ومقاتلين من ايران وقوات الجيش النظامي السوري وهو ما دفع عددا من قادة المعارضة السورية الي القول بانهم معرضون للبادة الكاملة في حال سقوط حلب في قبضة النظام السوري .

وقد دفع التقدم الذي حققته قوات النظام في حلب تحت غطاء القصف الروسي بشار الأسد إلى أن يصرح قبل أيام قليلة بأنه يسعي للسيطرة على كامل الأراضي السورية بعد أن كان كل ما كان يحلم به هو الاحتفاظ بثلث الأراضي السورية الواقعة تحت يده في الشريط الساحلي