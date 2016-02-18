فيديو- مصر تودع "بطرس غالي"

ودعت مصر (الخميس) في جنازة عسكرية أمين عام الأمم المتحدة الأسبق بطرس غالي الذي توفي الثلاثاء عن 93 عاما، والذي يعد أول عربي وافريقي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جنازة عسكرية لغالي إلى جانب مفتي الأزهر الشيخ أحمد الطيب وبابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني ، كما نقل التلفزيون الرسمي وقائع الجنازة المقتضبة التي أقيمت في حرم مسجد المشير بالقاهرة.

وبطرس غالي الذي توفي الثلاثاء في أحد مستشفيات القاهرة ينحدر من عائلة مصرية قبطية شهيرة وكان قد تزوج يهودية من أسرة معروفة في الإسكندرية .

نقل جثمان بطرس غالي الذي لف بالعلم المصري إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة حيث ترأس البابا تواضروس الثاني صلاة الجنازة مشيدا ب"رجل وفي للأمة ، عمل دائما من أجل السلام في كل المناصب التي تولاها".

وشاركت في الجنازة شخصيات سياسية عدة اضافة إلى دبلوماسيين أوروبيين وأفارقة وخصوصا الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والمديرة العامة لمنظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا.

كان بطرس غالي الأمين العام الوحيد للأمم المتحدة الذي عارضت الولايات المتحدة التمديد له لولاية ثانية رغم موافقة 14 دولة على ذلك من دول مجلس الأمن ال15 ، وقاد الدبلوماسي المخضرم الأمم المتحدة بين عامي 1992 و1996، في وقت شكلت الصراعات في الصومال، رواندا، الشرق الأوسط، ويوغوسلافيا السابقة تحديات جمة أمام عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأصبح بطرس غالي وزير دولة للشؤون الخارجية في مصر في 1977 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وقد رافق السادات في رحلته التاريخية إلى القدس في تلك السنة، ولعب دورا اساسيا في التوصل الى اتفاقات السلام بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد عام 1978 ثم معاهدة السلام في 1979.