فيديو : لأنها غزة .. غاب الفرح عن بيت "مرح"

السندريلا الصغيرة "مرح" ابنة غزة، الطفلة التي لم تتجاوز الـ10 سنوات من العمر، والتي فارقت الحياة، أمس الأربعاء، بعد معاناة 6 سنوات مع مرض الفشل الكلوي حيث لم يسمح لها بالسفر لإجراء عملية زراعة الكلى.

الطفلة التي بقيت بين الحياة والموت لفترة طويلة انتظاراً للفرج بأن يسمح لها بالسفر لإجراء عملية زراعة الكلى في مستشفيات الداخل الفلسطيني نظراً لعدم توفر الامكانيات في مستشفيات القطاع، وعاد الأمل لأسرتها قبل 4 سنوات بعد تبني الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالتها لكن وزارة الصحة ألغت قرار تحويل الطفلة إلى مستشفيات الداخل الفلسطيني لتعود من جديد إلى نقطة الصفر.

والد مرح-عبدالحليم دياب

كاميرا الجزيرة مباشر تجولت داخل بيت وخيمة عزاء الطفلة "مرح عبد الحليم دياب" بغزة، وقال عبد الحليم دياب، والد مرح، إنه يحمل مسؤولية وفاة ابنته إلى وزير الصحة جواد عواد وأميرة الهندي مسئولة ملف التحويلات بالوزارة برام الله، بسبب تقاعسهما عن إنقاذ "مرح" وعدم تنفيذهما "عمداً" قرار الرئيس وضربوا به عرض الحائط.

وأضاف أن حالة مرح ليست الوحيدة في قطاع غزة، فهناك حوالي 25 طفلا وطفلة داخل مستشفى الرنتيسي، بحاجة ماسة لزراعة كلى وإلا سيلحقوا بـ"مرح"، مؤكداً أنه سيعمل جاهداً على إيصال صوته للرئيس محمود عباس من أجل هؤلاء المرضى الصغار.

وأكد والد مرح أنه سيطالب الرئيس بتشكيل لجنة تحقيق ضد "عواد" و"الهندي" لتقاعسهما عن إنقاذ حياة "مرح" وغيرها من أطفال القطاع، لافتاً إلى أزمات الحصار وغلق المعابر التي يعاني منها القطاع بالإضافة إلى تقاعس وزارة الصحة بحجة تجارة الأعضاء وقوانين أخرى.

زميل مرح بالمستشفى يبكي في عزائها

وقال إنه على ما يبدو أن غزة حصلت على النصيب الأكبر من التفرقة العنصرية، هم يحاربوننا في أطفالنا ومرضانا، أما والدة "مرح" فقد قالت بقلب صابر ودموع الأم إن مرح كانت بالفعل "مرح البيت" وكانت هي الأمل الذي يبعث الحياة في البيت.

وقالت الأم إن مرح كانت دائماً تردد "الحمد لله" وأنها على الرغم من مرضها إلا أنها كانت متفوقة جداً في دراستها، وأكملت عامها الدراسي في الصف الخامس الابتدائي وهي تعاني شدة الألم من تأخر حالتها، ولأنها كانت تعشق الدراسة فكانت تخرج منهكة من جلسة غسيل الكلى ثم تعاود مذاكرة دروسها ومتابعة دراستها مع زميلاتها.

وبكى أحد الأطفال المرضى الذي حضر عزاء "مرح" وهو زميل لها كانا يحضران معاً جلسات غسيل الكلى، وهو مثلها يعاني من مرض الفشل الكلوي، مطالباً بحقه في الحياة والعلاج كبقية الأطفال والأصحاء.

تحملت "مرح" مرضها وعذابها بنفس راضية لكن الجسد الصغير لم ينتظر ولم يتحمل أكثر من ذلك ففارقت الحياة بعد 10 سنوات حملت خلالها الألم والفرح.

مرح وهي رضيعة والدة مرح

مرح في بداية مرضها وبداية رحلة العلاج مرح وهي حاصلة على شهادة التفوق بالروضة