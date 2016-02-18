البث الحي
منوعات

فيديو ..شرطة الاحتلال تعتقل الشيخ رائد صلاح

18/2/2016

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الخميس من داخل مستشفى العفولة التي يتواجد بها الأسير الصحفي محمد القيق.

وكان رائد صلاح أعلن إضرابه عن الطعام تضامنا مع "القيق"

وأعلنت فيحاء شلش، زوجة الصحفي الفلسطيني الأسير محمد القيق، أن وضع محمد حرج ومتدهور للغاية ويعاني من نوبات ألم متكررة، وقد يفارق الحياه في أي لحظة، لافتة إلى أن الاحتلال أغلق كل الطرق القانونية عندما رفض التماس محمد بنقله لمستشفى  في رام الله.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد بنابلس (الخميس) أن "القيق" لا يزال يرفض إجراء أي فحوصات طبية بالمستشفيات الإسرائيلية، وأن الحل في توجيه كل الضغط إلى الاحتلال الذي يتحمل مسؤولية عن إضراب محمد وما وصل إليه وضعه.

وأكدت "زوجة القيق" أن الشعـب الفلسطينـي هـو مـن يمد محمد القيق بالقوة خلال معركة إضرابه عن الطعام، مؤكدة أن معنويات محمـد القيـق مرتفعة للغاية رغم وصوله لليوم 86 من إضرابه عن الطعام.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل "القيق"، في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.

وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)