فيديو ..شرطة الاحتلال تعتقل الشيخ رائد صلاح

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الخميس من داخل مستشفى العفولة التي يتواجد بها الأسير الصحفي محمد القيق.

وكان رائد صلاح أعلن إضرابه عن الطعام تضامنا مع "القيق"

وأعلنت فيحاء شلش، زوجة الصحفي الفلسطيني الأسير محمد القيق، أن وضع محمد حرج ومتدهور للغاية ويعاني من نوبات ألم متكررة، وقد يفارق الحياه في أي لحظة، لافتة إلى أن الاحتلال أغلق كل الطرق القانونية عندما رفض التماس محمد بنقله لمستشفى في رام الله.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد بنابلس (الخميس) أن "القيق" لا يزال يرفض إجراء أي فحوصات طبية بالمستشفيات الإسرائيلية، وأن الحل في توجيه كل الضغط إلى الاحتلال الذي يتحمل مسؤولية عن إضراب محمد وما وصل إليه وضعه.

وأكدت "زوجة القيق" أن الشعـب الفلسطينـي هـو مـن يمد محمد القيق بالقوة خلال معركة إضرابه عن الطعام، مؤكدة أن معنويات محمـد القيـق مرتفعة للغاية رغم وصوله لليوم 86 من إضرابه عن الطعام.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل "القيق"، في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.

وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي.