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فنزويلا ترفع سعر الوقود وتخفض قيمة عملتها بفعل النفط

18/2/2016

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خفضا لقيمة العملة وزيادة في أسعار الوقود المدعوم، في مسعى لاحتواء أزمة اقتصادية حادة، لكن معارضي الزعيم الاشتراكي سارعوا إلى رفض هذه الخطوات قائلين إنها غير كافية.

وتهدف الإجراءات إلى تعزيز مالية البلد العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، مع تهاوي أسعار النفط ، ما أسقط البلاد في ركود حاد وتضخم يزيد عن 100% ، ونقص مزمن في المنتجات.

وفي خطاب حماسي على مدى أربع ساعات قال مادورو "هذه إجراءات ضرورية… أتحمل المسؤولية عنها".

وسيرتفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 1329%؛ لكن الوقود في فنزويلا مدعوم بشكل مكثف حتى إن تكلفة ملء خزان سيارة صغيرة ستبقى عند حوالي نصف سعر زجاجة المشروبات الخفيفة أو حوالي 0.23 دولار على أساس سعر الصرف في السوق السوداء.

وسارع معارضو مادورو إلى التشكيك في الإعلان عن تعويم حر للبوليفار مشيرين إلى أن الحكومة سبق لها مرارا أن أعلنت عن مثل هذه الخطوة؛ لكنها لم تسمح قط لسعر الصرف بأن يحدده الطلب.

ويقول المنتقدون إن الحل الوحيد لمشاكل فنزويلا الاقتصادية هو إلغاء كامل لنظام العملة القائم منذ 13 عاما، والذي استحدث أثناء حكم الرئيس الراحل هوغو شافيز.

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