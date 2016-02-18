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فنان عراقي يبيع كتب"فارغة" لبناء مكتبة الفنون ببغداد

18/2/2016

يعمل الفنان العراقي وفاء بلال المقيم حاليا في نيويورك على إعادة بناء مكتبة الفنون الجميلة التي تم تدميرها بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، حيث دمر أكثر من 6000 كتاب في حريق شب في أكاديمية مكتبة الفنون الجميلة ببغداد .

بلال قرر استخدام موهبته الخلاقة للمساعدة في إعادة بناء المكتبة التي كان يتردد عليها مرة واحدة عندما كان طالبا في بغداد.

وقد بنى بلال 40 قدم من الأرفف الطويلة بإرتفاع ستة أقدام تحيوي على 1000 كتب فارغ  في معرض الفنون "وندسور" في اونتاريو، كندا.

بلال طلب من الزائرين لمعرضه التبرع بكتاب أو المال في مقابل الحصول على كتاب فارغ من أعماله الفنية، وذلك لاستخدام الأموال التي تم يجمعها لشراء الكتب للمكتبة بغداد.

وقال انه خطط لشحن جميع الكتب إلى العراق بمجرد ان يغلق المعرض في مارس، ويأمل أن يكون أكثر بكثير من 1000 كتاب، كما كان مقررا في الأصل.

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