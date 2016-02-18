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صوت إسرائيل : تعديلات بالمناهج المصرية تستعرض "كامب ديفيد"

18/2/2016

صوت إسرائيل : تعديلات بالمناهج المصرية تستعرض "كامب ديفيد"

قالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن وزارة التعليم المصرية أدرجت فصلا جديدا عن "معاهدة السلام" بين إسرائيل ومصر في مناهج التعليم، واصفة ذلك الفصل بأنه صيغ بطريقة موضوعية دون أي تحريف أو محاولة لعرض إسرائيل بطريقة سلبية على حد وصف الإذاعة.

وقالت الإذاعة – وفقا لصحيفتي هآرتس وتايم أوف إسرائيل – إنها حصلت على نسخة من الفصل الذي يتناول معاهدة "كامب ديفيد"، وهو مأخوذ من كتاب تدريس موضوع التاريخ والجغرافيا للصف التاسع – الثالث الإعدادي- ويوضح بنود اتفاق السلام التي جرى توقيعها في الولايات المتحدة عام 1979 بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.

ويتضمن الفصل ثمانية بنود جرى الاتفاق عليها من قبل الطرفين، والتي اقتبست من الاتفاق نفسه.

وذكر البند الثاني أن مصر وإسرائيل قررتا "إنهاء حالة الحرب بينهما وحل الخلافات بالطرق السلمية"، وقال البند الثالث: "إنه يجب على كل طرف احترام سيادة الطرف الآخر واستقلاله".

ويذكر البند الرابع أن إسرائيل ومصر قررتا إقامة "علاقات صداقة" ، حيث أضاف مؤلفو الكتاب أنه يترتب على ذلك إقامة علاقات "سياسية، اقتصادية، ثقافية". أما البندان الأخيران فيضيفان أن الأطراف اتفقت على الاستمرار بمواصلة المفاوضات بشأن إيجاد حل للقضية الفلسطينية بحسب ما نسبته الصحيفتان لراديو إسرائيل.

مؤلفو الكتاب حرصوا على الإشارة الى أن بيغن و السادات حصلا على جائزة نوبل للسلام في أعقاب توقيعهما على الاتفاق .

وأردفت إذاعة  أن "تدريس معاهدة كامب ديفيد ضمن المنهاج التعليمي في مصر يدخل ضمن التغييرات الشاملة التي يبذلها جهاز التعليم المصري في جميع الكتب التدريسية لكافة الصفوف والتي أعلن عنها الرئيس السيسي قبل سنتين حيث جرى إدخال تغييرات على كتب لكافة الصفوف التعليمية ، وتقرر تنفيذ هذه التغييرات تدريجيا على مدار ثلاث سنوات" بحسب تعبيرهم.

وأضافت أن "الكتاب قام بإخراج بعض أجزاء الكتب التدريسية التي تمجد دور حركة الاخوان المسلمين في التاريخ المصري، وهي أجزاء أضيفت في فترة الرئيس محمد مرسي من قبل قادة الاخوان المسلمين" على حد وصف الإذاعة الإسرائيلية.

 

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