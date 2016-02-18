شاهد: محكمة إسرائيلية تأمر بهدم منزل أثري لإرضاء مستوطنين

خسر الفلسطيني عايد الأيوبي المقيم في القدس وأسرته المكونة من عشرين شخصا نزاعا أمام القضاء الإسرائيلي بشأن منزلهم التاريخي في البلدة القديمة بالقدس.

وقضت محكمة إسرائيلية بهدم جزء من منزلهم المبني في عصر المماليك والذي تملكه عائلة الأيوبي منذ عام 1945.

وقال الأيوبي إن الأجزاء المعنية بقرار المحكمة تشمل سقفا خرسانيا بني عام 1998 ليحل محل قبة مهدمة ويحافظ على قبة أخرى لا تزال قائمة.

وأضاف أن الدعوى أقامها جيرانه المستوطنون الذين قالوا إن الإضافات الجديدة تحجب عنهم الرؤية.

وتسلمت العائلة أمرا من محكمة إسرائيلية عام 2012 بهدم السقف. واستأنفت العائلة الحكم لكنها تسلمت قرارا نهائيا العام الماضي يقضي بهدم السقف.

وعائلة الأيوبي تضم 24 فردا يعيش 20 منهم في المنزل.

وقال الأيوبي إن بلدية القدس أخبرت المحكمة بضرورة أن تتم عملية الهدم تحت إشرافها.

وقال الأيوبي إنه يخشى أن يتسبب هدم السقف في ضرر للمنزل أو للمنازل المجاورة.

وتأثرت تسنيم (16 عاما) إبنة عايد وهي تفكر في مصير البيت.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة جديدة للمحكمة أواخر فبراير / شباط الجاري بحضور ممثل عن البلدية لإصدار قرار نهائي.

وهدمت القوات الإسرائيلية الشهر الماضي ستة مبان ممولة من الذراع الإنساني للاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقالت إنها ستصادر الأرض.

وتم توطين نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وسط 2.4 مليون فلسطيني. وقالت المحكمة الدولية إن المستوطنات التي بنتها إسرائيل هناك غير شرعية الأمر الذي ترفضه إسرائيل.