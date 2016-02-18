البث الحي
منوعات

شاهد: شركة هندية تطرح هاتفا ذكيا بـ 4 دولارات فقط

18/2/2016

طرحت شركة تصنيع الهواتف المحمولة الهندية (رينينغ بيلز ـ Ringing Bells) هاتفا ذكيا ثمنه أربعة دولارات اليوم الخميس قوبل بطلب هائل من الزبائن مما أدى لتعطل الموقع الإلكتروني للشركة المغمورة لساعات بعد بدء عملية البيع.

وكشف النقاب عن الهاتف (فريدم 251) قبل يوم واحد من طرحه للبيع ويباع مقابل 251 روبية (3.66 دولار) وهو سعر قال مشككون إنه أقل بكثير من قيمة مكونات الهاتف ذاته.

وطرح الهاتف الذكي للبيع في الصباح لكن الشركة أوقفت لاحقا قبول طلبات الشراء بعد أن تعطل موقعها الإلكتروني.

وقالت الشركة في اعتذار للزبائن "سنتوقف لفترة."
وتأسست شركة (رينينغ بيلز) في العام الماضي فقط وحضر حفل إطلاق الهاتف الجديد مساء الأربعاء مسؤول رفيع من حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال رئيس الشركة أشوك كومار تشادا إن الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد مزود بتطبيقات تم تحميلها مسبقا ترتبط بمبادرات مودي مثل (صنع في الهند) و(هند نظيفة(.

وقالت الشركة في نبذة للزبائن إنها تلقت 600 ألف ضغطة زر في الثانية بموقعها على الإنترنت إلا أنها لم تكشف عن حجم ما أسفر عنه هذا الإقبال من عمليات شراء فعلية.

وفي المقابل تتلقى جوجل ما يقدر بنحو 40 ألف طلب بحث كل ثانية.

والهند أسرع سوق  لنمو الهواتف الذكية في آسيا بمبيعات بلغت 103.6 مليون هاتف في 2015. ولا يزال معظم الهنود يشترون هواتف ذكية رخيصة السعر لا يتعدى ثمنها 200 دولار.

وكانت الحكومة الهندية في 2008 قد أعلنت عن جهاز كمبيوتر محمول بسعر عشرة دولارات وصلت تكلفته في النهاية لأكثر من 100 دولار قبل طرحه بالسوق. ولم ينجح جهاز كمبيوتر لوحي بسعر 20 دولارا أنتجته شركة محلية بدعم حكومي في الاستحواذ على نصيب ملحوظ بالسوق.

وقالت (رينينغ بيلز) إن من غير المتوقع تسليم أولى طلبيات هاتف (فريدم 251) قبل منتصف العام.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)