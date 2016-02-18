شاهد: رئيس أمريكا يزور كوبا لأول مرة منذ 88 عاما

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس نبأ زيارته إلى كوبا الشهر المقبل.

تعد هذه أول زيارة لرئيس أمريكي في سدة الحكم لكوبا منذ 88 عاما، وسيتوجه أوباما تصحبه زوجته ميشيل في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من مارس/ آذار المقبل إلى شبه جزيرة كوبا التي تخضع لحكم اشتراكي منذ عقود.

وقال أوباما فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأزور كوبا من أجل مواصلة التقدم ودفع المساعي الرامية إلى تحسين حياة المواطنين الكوبيين."

وأضاف أوباما أنه يعتزم مناقشة الخلاف بين الولايات المتحدة وكوبا في قضايا حقوق الإنسان بصورة مباشرة مع القيادة الكوبية.

وكان آخر رئيس أمريكي زار كوبا هو كالفين كوليدج في يناير/ كانون ثاني1928 .

وكانت الولايات المتحدة قد قطعت علاقاتها مع كوبا عام 1961 خلال الحرب الباردة وفرضت حظرا واسع النطاق عليها.

لكنه في ديسمبر/ كانون أول 2014 أعلن أوباما ونظيره الكوبي راؤول كاسترو عن خطط لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وتبادل للسجناء في أعقاب محادثات سرية توسطت فيها الفاتيكان.