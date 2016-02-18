البث الحي
منوعات

شاهد: رئيس أمريكا يزور كوبا لأول مرة منذ 88 عاما

18/2/2016

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس نبأ زيارته إلى كوبا الشهر المقبل.
 تعد هذه أول زيارة لرئيس أمريكي في سدة الحكم لكوبا منذ 88 عاما، وسيتوجه أوباما تصحبه زوجته ميشيل في الحادي والعشرين والثاني والعشرين  من  مارس/ آذار المقبل إلى شبه جزيرة كوبا التي تخضع لحكم اشتراكي منذ  عقود.      
وقال أوباما فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأزور كوبا  من أجل مواصلة التقدم ودفع المساعي الرامية  إلى تحسين حياة المواطنين الكوبيين."
وأضاف أوباما أنه يعتزم  مناقشة الخلاف بين الولايات المتحدة وكوبا في قضايا حقوق الإنسان بصورة مباشرة مع القيادة الكوبية.
وكان آخر رئيس أمريكي زار كوبا هو كالفين كوليدج في يناير/ كانون ثاني1928 .
وكانت الولايات المتحدة قد قطعت علاقاتها مع كوبا عام 1961 خلال الحرب الباردة وفرضت حظرا واسع النطاق عليها.
لكنه في ديسمبر/ كانون أول 2014 أعلن أوباما ونظيره الكوبي راؤول كاسترو عن خطط لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وتبادل للسجناء في أعقاب محادثات سرية توسطت فيها الفاتيكان.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)