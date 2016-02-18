شاهد: انقطاع الكهرباء لمدة 15 دقيقة خلال مباراة بتشيلي

عاد فريق كوبريسال التشيلي لمسابقة كأس كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى منذ 30 عاما، حيث استضاف فريق كورينثيانز البرازيلي على ملعب الكوبري في المباراة الأولى لحساب المجموعة الثامنة، وبعد 12 دقيقة من بداية اللقاء توقفت الأنوار الكاشفة عن العمل، ليتوقف اللعب لمدة ربع ساعة، وبعد العودة لمواصلة اللعب سيطر كورينثيانز على مجربات اللقاء لكن دون فاعلية تذكر، ليعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني بحث أصحاب الأرض على هدف الفوز، لكن نيلسو سوبولفيدا فشل في هز شباك الحارس كاسيو في الدقيقة الـ 74، وفي الوقت بدل الضائع سجل فريق كورينثيانز هدف الفوز بعد أن أسكن المدافع ميغيل ايسكالونا، الكرة في مرماه عن طريق الخطأ، وبهذا الفوز تصدر كورينثيانز الترتيب العام برصيد 3 نقاط بعد جولة واحدة.

كأس كوبا ليبرتادوريس بطولة كرة قدم دولية تقام للأندية في قارة أمريكا الجنوبية وينظمها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الذي يقع مقره الرئيسي في أسونسيون بالباراغواي.