شاهد: انفجار بمركز ثقافي تركي بعاصمة السويد

قالت الشرطة السويدية إن انفجارا ألحق أضرارا جسيمة بجزء من مبنى يقع به مركز ثقافي تركي في إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم في وقت متأخر من الأربعاء ، فيما لم تقع أية خسائر بشرية .

وقالت الشرطة إن نوافذ المركز الثقافي تحطمت وإن محققين ذهبوا إلى الموقع للتحقيق في سبب الانفجار ، فيما لم يكن أحد في داخل المبنى ولم يصب أحد بجروح ، و لم تلق الشرطة القبض على أحد ولا يوجد في الوقت الحالي أي مشتبه بهم.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن شهودا رأوا شخصا يرمي شيئا على المبنى ، وقال رئيس المركز إسماعيل زينجين إن الانفجار استهدف المركز التركي ، وأشار إلى أن شخصا ألقى قنبلة على المبنى ، وأكد وقوع الكثير من الأضرار المادية كما أكد تضرر المبنى .