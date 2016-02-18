البث الحي
منوعات

شاهد: انفجار بمركز ثقافي تركي بعاصمة السويد

18/2/2016

قالت الشرطة  السويدية إن انفجارا ألحق أضرارا جسيمة بجزء من مبنى يقع به مركز ثقافي تركي في إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم في وقت متأخر من الأربعاء ، فيما لم تقع أية خسائر بشرية .

وقالت الشرطة إن  نوافذ المركز الثقافي تحطمت وإن محققين ذهبوا إلى الموقع للتحقيق في سبب الانفجار ، فيما لم يكن أحد في داخل المبنى  ولم يصب أحد بجروح ، و لم تلق الشرطة القبض على أحد ولا يوجد في الوقت الحالي أي  مشتبه بهم.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن شهودا رأوا شخصا يرمي شيئا على المبنى ،  وقال رئيس المركز إسماعيل زينجين  إن الانفجار استهدف المركز التركي ، وأشار إلى أن شخصا ألقى قنبلة على المبنى ،  وأكد وقوع الكثير من الأضرار المادية كما أكد تضرر المبنى .

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)