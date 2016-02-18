شاهد- المبعوث الأممي: اليمن يعيش أصعب أيامه

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد إن اليمن يعيش أصعب أيامه في ظل تزايد حدة الصراع، مضيفا أن اليمنيين يعانون من انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أن غياب الدولة في اليمن ساهم في تزايد تواجد المجموعات الإرهابية ما يشكل خطرا على اليمن والمنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية منتشران في مناطق عدة بالبلاد.

وقال إن حدة العمليات التي تقوم بها "المجموعات الإرهابية" تزايدت في عدن شبوة ولحج وصنعاء.

وأضاف ولد الشيخ أحمد أن عدد الصواريخ التي أطلقت من اليمن على أراضي المملكة العربية السعودية ارتفعت بصورة كبيرة.

وتابع أن عمليات اغتيال المسؤولين السياسيين في اليمن تزايدت وتيرتها بصورة كبيرة.

وقال إن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع الوفيات في اليمن إلى 6 آلاف منذ شهر مارس الماضي.

وأضاف أن حدة الأعمال القتالية في اليمن زادت بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة وزاد معها الشحن الإقليمي، ما يهدد إطلاق الجولة الثانية من المحادثات بين الأطراف اليمنية.