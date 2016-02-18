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شاهد: الزمالك يقلص الفارق مع الأهلي بعد هزيمة أسوان

18/2/2016

قلص الزمالك حامل اللقب فارق النقاط مع الأهلي المتصدر إلى خمس نقاط بعد فوزه اليوم الخميس على ضيفه أسوان 1-صفر في ختام مباريات الجولة 19 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة منفردا بالمركز الثاني فيما توقف رصيد أسوان عند 22 نقطة ومازال في المركز 12.
سجل باسم مرسي هدف الزمالك والمباراة الوحيد في الدقيقة 22 اثر عرضية من عمر جابر لم يتوانى مرسي في تسديدها على يسار محمود رضا حارس أسوان.
وفي وقت سابق اليوم أفلت الأهلي المتصدر من الهزيمة أمام غزل المحلة المهدد بالهبوط بعد أن سجل رمضان صبحي هدف التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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