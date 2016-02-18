شاهد .. الاحتلال يطلق سراح الشيخ رائد صلاح

أخلت الشرطة الإسرائيلية سبيل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر ورئيس لجنة المتابعة العليا النائب العربي بالكنيست محمد بركة بعد تحقيق استمر ساعات.

وقررت الشرطة إثر إطلاق سراحهما إبعادهما لمدة أربعة عشر يوما عن مستشفى العفولة جنوب الناصرة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أقد وقفت صلاح وبركة إثر زيارتهما للأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ نحو ثلاثة أشهر الصحفي محمد القيق في مستشفى العفولة الإسرائيلي ، وكان الشيخ صلاح والنائب محمد بركة قد أعلنا اعتصاما وإضراباً مفتوحاً عن الطعام تضامنا مع القيق.

وكان كل من محمد بركة وأمين عام حركة أبناء البلد محمد كناعنة، قد أعلنا أمس الأربعاء انضمامهما إلى الشيخ رائد صلاح في حركة الإضراب عن الطعام تضامنا مع القيق.

وقد أكد المعتصمون أنهم لن يوقفوا إضرابهم عن الطعام إلا بعد استجابة السلطات الإسرائيلية لطلب الصحفي الأسير محمد القيق، بالسماح له بتلقي العلاج في مستشفى رام الله.

وشهد مستشفى العفولة انتشارا مكثفا لعناصر الشرطة والمخابرات التي أخرجت المتضامنين مع الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 86 يوما، حيث تدهور وضعه الصحي بشكل كبير بينما تتعنت المحكمة الإسرائيلية في نقله إلى مستشفى رام الله رغم قرارها تجميد الاعتقال الإداري بحقه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل القيق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام بعد أربعة أيام من اعتقاله.

وفي العشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري من دون محاكمة لمدة ستة أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف" من خلال عمله الصحفي.