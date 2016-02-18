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شاهد: الأهلي يفلت من هزيمة أمام غزل المحلة

18/2/2016

أفلت الأهلي المصري المتصدر من هزيمة أمام غزل المحلة ـ المهدد بالهبوط ـ بعد أن سجل رمضان صبحي هدف التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.
وكاد المحلة الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم منذ عودته للأضواء يفجر كبرى مفاجآت الدوري خاصة أن الأهلي أضاع ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع أيضا.
ويبقى الأهلي أكثر أندية مصر تتويجا بالألقاب متصدرا للدوري برصيد 40 نقطة بعد أن تعادل للمرة الثانية على التوالي.
ولم يذق الأهلي تحت قيادة مدربه المؤقت عبد العزيز عبد الشافي (زيزو) طعم الفوز منذ هزم غريمه الزمالك حامل اللقب 2-صفر في التاسع من الشهر الجاري.
ويبتعد الأهلي بفارق ثماني نقاط عن ملاحقه الزمالك الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم مع أسوان.

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