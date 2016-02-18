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شاهد:كلاب أستراليا تطارد الأمواج بدلا من الفئران

18/2/2016

يستخدم مدرب كلاب أسترالي، وبطل ركوب أمواج سابق قواعد ركوب الأمواج كطريقة لتعليم مقتني الكلاب كيفية بناء علاقات صحية مع أفضل صديق للإنسان.
 
وفي صباح مشمس على أطراف سيدني يتجه كريس دي أبويتيز فوق لوح ركوب الأمواج المزود بمجداف يرافقه كلبا الإنقاذ روما وميلي اللذان يقدمان بعض الحركات، ويقفزان فوق أكتاف وظهور أصحابهما بينما يركبون الأمواج.
 
ومدرب الكلاب في صن شاين كوست -بطل العالم سابقا في ركوب الأمواج- يصطحب الكلاب لركوب الأمواج منذ نحو عشر سنوات، ومنذ ذلك الحين استخدم الأمر لتعليم الناس كيفية فهم كلابها.
 
وقال أبويتيز "ركوب الأمواج لا يقتصر على تعليم الكلاب فحسب، لكنه يساعد على فهمها وفهم سلوكها".
 
وأضاف "عندما تركب الأمواج مع الكلاب يمكن لها التجول ببصرها لكن عليها الجلوس فوق اللوح وعدم التحرك وإلا سنسقط ونبتل".
 
ويرتحل أبويتيز جيئة وذهابا عبر الساحل الشرقي لاستراليا مع كلابه الأربعة والتي تم انتشالها جميعا من ملاجئ للحيوانات، ويستخدم أسلوبه الفريد في تعليم أصحاب الكلاب وتشجيعهم على اتباع نهج أكثر تهذيبا تجاه حيواناتهم الأليفة.

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