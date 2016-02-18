سوريا ترفض دعوة ميركل بإقامة منطقة حظر جوي

المستشارة الألمانية و رئيس الوزراء التركي

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن دعوة المستشارة الألمانية إلى إقامة منطقة حظر جوي في سوريا مرفوضة جملة وتفصيلا لأنها تمثل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتتناقض مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتطيل أمد الأزمة في سوريا – بحسب وكالة الأنباء السورية.-

وأضاف المصدر أن هذه الدعوة من ميركل " لا تسهم في إيجاد حلا للأزمة السورية " حسب تعبيره .

و كانت المستشارة الألمانية قد اعتبرت أن الوضع في سوريا غير مقبول وينبغي دراسة فرض الحظر الجوي هناك ".

وأعرب المصدر السوري عن استغراب حكومة بلاده من التصريحات التي أدلت بها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والتي تتضمن دعوتها إلى إقامة منطقة حظر جوي في سورية انسجاما مع ما يطالب به النظام التركي منذ مدة طويلة بهدف حماية المجموعات الإرهابية وتشجيعها على مواصلة جرائمها ضد الشعب السوري" – بحسب قوله .