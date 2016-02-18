زوجة القيق تستغيث: وضعه حرج ويحتاج لتضامن شعبي

زوجة القيق في مؤتمر بنابلس

قالت فيحاء شلش، زوجة الصحفي الفلسطيني الأسير محمد القيق، إن وضع محمد حرج ومتدهور للغاية ويعاني من نوبات ألم متكررة، وقد يفارق الحياه في أي لحظة، لافتة إلى أن الاحتلال أغلق كل الطرق القانونية عندما رفض التماس محمد بنقله لمستشفى في رام الله.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد بنابلس (الخميس) أن "القيق" لا يزال يرفض إجراء أي فحوصات طبية بالمستشفيات الإسرائيلية، وأن الحل في توجيه كل الضغط إلى الاحتلال الذي يتحمل مسؤولية عن إضراب محمد وما وصل إليه وضعه.

وأكدت "زوجة القيق" أن الشعـب الفلسطينـي هـو مـن يمد محمد القيق بالقوة خلال معركة إضرابه عن الطعام، مؤكدة أن معنويات محمـد القيـق مرتفعة للغاية رغم وصوله لليوم 86 من إضرابه عن الطعام.

ودعت "شلش" إلى تحركات شعبية، وحالة نفير عام، وتضامن شعبي على أوسع نطاق مع زوجها، مؤكدة أن هذه الساعات حاسمة، ومن المهم مواصلة الفعاليات في الشارع في الضفة والقطاع والداخل والشتات.

من جهته، أكد رئيس لجنة المتابعة العربية محمد بركة أن موجة التضامن مع الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق في الداخل الفلسطيني ستتعاظم خلال المرحلة المقبلة، واصفاً القيق بـ"الأسطورة".

وقال بركة في تصريح صحفي نقلته "وكالة الأناضول"، "إن دخولنا في الاضراب عن الطعام بجانب القيق في مستشفى العفولة، تأتي كخطوة في تعظيم حركة التضامن مع محمد الحقيق خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف رئيس لجنة المتابعة (تكتل ممثل للعرب في إسرائيل) "القيق تحول إلى أسطورة، من خلال اضراب غير مسبوق يخوضه الآن، دون تلقي أي من المدعمات أو العلاج، مما جعله يربك من يريد له الهزيمة".

وأشار بركة "إن ما نقوم به الآن يأتي للحفاظ على صحة القيق، ونبذل في ذلك، جهودا كبيرة، من أجل الوصول إلى هذا الهدف"، وحول تحرك القيادات العربية في إسرائيل قال بركة "هناك تحركات وجهود متواصلة نجريها لإنقاذ حياة القيق".

وعن توقعه لنجاح التحركات قال بركه "إن أي تحرك يحتاج إلى حالة من التضامن، والتي تصنع اليوم أمام مستشفى العفولة، وفي المناطق الفلسطينية المختلفة".

من جهة ثانية قام وفد مقدسي كبير يترأسه الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا، مساء أمس، بزيارة الأسير المضرب عن الطعام منذ 88 يوماً في مستشفى العفولة شمالي البلاد.

والتقي الوفد الشيخ رائد صلاح الذي أعلن الاضراب التضامني مع القيق هو ومجموعة من لجنة الحريات ونشطاء من عرب الداخل منذ الثلاثاء.. وفي ساعات المساء قامت الشرطة الاسرائيلية بطرد المعتصمين من أبناء الداخل الفلسطيني من المستشفى الي موقف السيارات ليبيتوا ليلتهم فيه.

ودعا الشيخ بسام السعدي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين، بالأمس خلال وقفة تضامنية، إلى الحشد الجماهيري ومحاصرة مستشفى العفولة لكسر قيد "القيق" وإعادته إلى عائلته وأبنائه، كما دعا إلى تنظيم المسيرات في الساعات والأيام المقبلة للانطلاق إلى نقاط التماس والصدام مع العدو ليلقنه دراسا بأن "جوع محمد سيكون له ثمن".

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل "القيق"، في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.

وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي.