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دراسة : وخز الإبر قد يخفف من آلام تليف العضلات

18/2/2016

دراسة إسبانية:وخز الإبر قد يخفف من ألم العضلات الليفي

أشارت نتائج دراسة إسبانية إلى أن العلاج المتقن بالوخز بالإبر الصينية أدى إلى تخفيف ملموس لدى من يعانون من حالة آلام تليف العضلات وذلك بالمقارنة بالعلاج التقليدي العشوائي بالإبر.

ووجد الباحثون أن آثار العلاج بالوخز وتخفيف الألم استمرت عاما بعد العلاج لكن خبيرا في هذا النوع من العلاج يري أن آثاره لا تزال محدودة.

وقام الباحثون بعملية الوخز بالإبر المتقنة للمصابين وفقا لأساليب الطب الشعبي الصيني ما أدى إلى تحسن حالاتهم في عيادات علاج الألم في أشبيلية بأسبانيا.

تضمنت الدراسة 164 مصابا بآلام مزمنة يعاني منها خمسة في المئة من السكان واستفرقت عمليات الوخر 20 دقيقة في الجلسة الواحدة أسبوعيا ولمدة تسعة أسابيع.

وقسم المشاركون إلى مجموعتين تلقت الأولى علاجا متقنا والأخرى علاجا عشوائيا بالوخز بالإبر ، وبعد عشرة أسابيع تراجع الألم بنسبة 41 في المئة لدى من تلقوا العلاج المتقن بالوخز و27 في المئة لدى من تلقوا العلاج العشوائي.

وبعد عام من توقف هذا العلاج تراجع الألم بنسبة 19 في المئة لدى المجموعة الأولى وستة في المئة للمجموعة الثانية.

 

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