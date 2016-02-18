خبراء للمنتجين: تجميد إنتاج النفط وحده لا يكفي

رأى محللون في مجال النفط أن قرار منتجي النفط في اجتماع العاصمة القطرية الدوحة، الذي اتفقت فيه روسيا وثلاث دول أعضاء بمنظمة "أوبك"، هي السعودية وقطر وفنزويلا، على تجميد مستويات إنتاج النفط عند أرقام شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لن يؤدي إلى زيادات كبيرة في الأسعار مالم تحدث تخفيضات حادة في الإنتاج وبرغم الترحيب الإيراني بالقرار.

في وقت سابق من العام الماضي ومع تدني أسعار النفط، قالت وكالة الطاقة الدولية إن انخفاض أسعار النفط سيجبر المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومن بينهم الولايات المتحدة على خفض إنتاجهم العام المقبل بأعلى وتيرة في أكثر من عقدين بما يعيد التوازن لسوق النفط المتخمة بالمعروض.

وجاء اتفاق "الدوحة" لتجميد الإنتاج لمعالجة تخمة المعروض التي دفعت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات، لتضع هذه التوقعات حيز التنفيذ، بموجب مقترح قد يؤدي إلى أول اتفاق عالمي منذ 15 عاما بشأن إنتاج النفط، يثبت به كبار المنتجين، ومن بينهم السعودية وروسيا، إنتاجهم عند مستويات شهر يناير/كانون الثاني الماضي. لكن الرياض قالت الثلاثاء الماضي، إن الاتفاق مشروط بتعاون كبار المنتجين الآخرين.

وقد أدت هذه التحركات إلى ارتفاع أسعار النفط 7% أمس الأربعاء، بعد أن أبدت إيران دعمها للتحرك الذي تقوده روسيا والسعودية، والتقى وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه مع نظرائه من فنزويلا والعراق وقطر في العاصمة الإيرانية طهران لأكثر من ساعتين أمس الأربعاء وقال: إن "سقف" الإنتاج المقترح ينبغي أن يكون الخطوة الأولى لجلب الاستقرار إلى السوق.

لكن زنغنه لم يذكر في تصريحاته التي بثها موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية إن كانت إيران ستجمد إنتاجها عند مستويات يناير تمشيا مع المقترح الذي يستلزم مشاركة كبار المنتجين مثل روسيا والسعودية، أي أنها دعمت الاتفاق لكنها لم تعلن بشكل واضح التزامها به.

كان مسؤول إيراني قال قبل اجتماع الأربعاء إن بلاده ستواصل زيادة إنتاجها النفطي إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات في 2012.

عقبة رئيسية

وبحسب رويترز فإن طهران عقبة رئيسية أمام أول اتفاق مشترك للمنتجين من داخل أوبك وخارجها في 15 عاما بعد أن تعهدت باستعادة حصتها السوقية التي فقدتها من جراء العقوبات.

ورغم ذلك ساعدت تصريحات زنغنه في إيقاد شرارة موجة صعود قوية، وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 2.32 دولار بما يعادل 7.2% عند 34.50 دولار للبرميل في حين أغلق الخام الأمريكي مرتفعا 1.62% أو 5.6% عند 30.66 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قوله أمس الأربعاء: إن الاتفاق مع السعودية وروسيا وقطر على تجميد مستويات الإنتاج هو الخطوة الأولى صوب اتفاق نفطي أوسع نطاقا.

ودعا مادورو إلى تحالف جديد بين البلدان المنتجة من داخل أوبك وخارجها لجلب الاستقرار إلى أسعار النفط التي أدى انخفاضها إلى تفاقم ركود اقتصادي حاد في فنزويلا.

على الجانب الآخر، قال بنك الاستثمار الفرنسي "ناتكسيس" في توقعاته النفطية لعام 2016 أمس الأربعاء إن أسعار الخام ستتراجع أكثر في غياب خفض كبير للإنتاج من داخل أوبك وخارجها.

وتوقع البنك استمرار تخمة المعروض من الخام ومخزونات المنتجات النفطية حتى في 2017؛ ما لم تغير منظمة (أوبك) سياستها، وما لم تتوصل إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء على خفض الإنتاج.

التجميد لا يكفي

وقال أبيشك دشباندي كبير محللي سوق النفط في "ناتكسيس" للصحفيين في باريس إن تجميد الإنتاج لا يكفي، ومن المرجح أن يفشل مضيفا أن امتصاص تخمة المعروض من الخام في السوق تتطلب خفضا حادا.

وقال "مازلنا نفترض أن اتفاقا من هذا النوع لن يحدث الآن وأن المنتجين من خارج أوبك لن يخفضوا الإنتاج خفضا كبيرا."

ويتوقع ناتكسيس أن تبلغ تخمة المعروض أكثر من 1.37 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2016 إذا لم تغير أوبك استراتيجيتها الحالية بخصوص الحصة السوقية، وقد تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا للأشهر الستة المقبلة إذا استأنفت إيران الإنتاج بمستويات ما قبل العقوبات وإذا زاد العراق الطاقة الإنتاجية ورفعت السعودية الإنتاج.

وقال دشباندي "الرهان مازال على تراجع سعر النفط وسيستغرق الأمر أكثر من عام أو عامين لمجرد تصريف الفائض في السوق، المخزونات كبيرة، (مخزونات) النفط الخام عند مستويات تاريخية مرتفعة.