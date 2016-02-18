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تويوتا تستدعي 2.9 مليون سيارة حول العالم

18/2/2016
شعار تويوتا

 

أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية  استدعاء نحو 2.9 مليون سيارة حول العالم بسبب احتمال تضرر أحزمة الأمان عند احتكاكها بجزء في الإطار المعدني للمقعد في حالة وقوع حادث.

 

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، ذكرت أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات إن الاستدعاء يشمل مركبات "راف" الرباعية الدفع المنتجة في الفترة من يوليو/تموز 2005 إلى أغسطس/آب 2014 والمباعة في أنحاء العالم ومركبات "فانجارد" الرباعية الدفع المنتجة بين أكتوبر/تشرين الأول 2005 ويناير/كانون الثاني 2016 والمباعة في اليابان.

 

ويشمل الاستدعاء 1.3 مليون مركبة في أمريكا الشمالية، وحوالى 625 ألف مركبة في أوربا، و434 ألف مركبة في الصين، و177 ألفا في اليابان، و307 آلاف في مناطق أخرى.

 

وقالت تويوتا إنها ستضيف غلاف من "الراتينج" إلى الإطارات المعدنية لمساند المقعد لمنع أي أجزاء معدنية من قطع حزام الأمان في حالة وقوع حادث بعد أن تلقت بلاغين عن انفصال أحزمة بالمقاعد الخلفية في أعقاب حادث.

 

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