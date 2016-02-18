ترامب يعتبر تصريحات البابا فرانسيس "مخزية"

المرشح الجمهوري – دونالد ترامب

اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية الملياردير دونالد ترامب الخميس تصريحات البابا فرانسيس الذي اتهمه فيها بأنه "ليس مسيحيا" بسبب مواقفه الحادة من الهجرة، بأنها "مخزية".

وقال ترامب في بيان "أن يشكك زعيم روحي بايمان شخص ما، هو أمر مخز" مضيفا "أنا فخور كوني مسيحي وكرئيس لن أسمح بان يتم استهداف المسيحية باستمرار أو إضعافها".

كان البابا فرانسيس اعتبر خلال رحلة بالطائرة التي كانت تقله من المكسيك عائدا إلى روما (الخميس) أن الملياردير الأميركي دونالد ترامب المرشح لانتخابات الرئاسية الأميركية لا يمكنه القول إنه "مسيحي" حين يعد ببناء جدران لوقف تدفق المهاجرين.

وقال البابا ردا على سؤال حول مواقف المرشح الجمهوري للانتخابات التمهيدية الأميركية إن "شخصا يريد بناء جدران وليس جسورا ليس مسيحيا"، وأضاف "هذا غير وارد في الإنجيل التصويت، عدم التصويت انا لا اتدخل في هذا الأمر لكن أقول فقط: إنه ليس مسيحيا".

وسبق لدونالد ترامب أن انتقد البابا في إحدى المقابلات مشككا في حسه السياسي، وأعلن أنه سيبني جدارا بدلا من الأسلاك الشائكة الحالية بين المكسيك والولايات المتحدة في حال انتخب رئيسا ، وأوضح الفاتيكان بعد ذلك أن البابا لا يتحدث بصفته رجل سياسة وإنما رجل دين.