ترامب: السلام بين إسرائيل وفلسطين "شبه مستحيل"

دونالد ترامب

قال "دونالد ترامب" الذي يتصدر سباق المنافسين على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أمس الأربعاء، إنه ربما يكون من المتعذر التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويجادل "ترامب" بأن خبرته في التفاوض على صفقات عقارية صعبة تجعله أفضل شخص مؤهل لأن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة.

وفي جلسة استضافتها محطة تلفزيون (MSNBC) في ساوث كاليفورنيا قال "ترامب" إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني سيكون "صعباً جداً جداً".

ومن النادر أن يناقش "ترامب" إسرائيل أو عملية السلام بالشرق الأوسط في جولات حملته الانتخابية؛ لكن أيضا لأنها تظهر فيما يبدو تحولاً في آرائه بشأن احتمالات التوصل لاتفاق.

وفي ديسمبر/كانون الأول قال "ترامب" إنه سيبدأ العمل من أجل التوصل لاتفاق بين الجانبين في غضون ستة أشهر على توليه المنصب إذا انتخب رئيساً للولايات المتحدة.

وفي تلك التصريحات السابقة قال أيضاً إنه يعتقد أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق؛ لكنه أضاف أنه يعتقد أن الأمر يعتمد على ما إذا كان الإسرائيليون يريدون حقاً التوصل لاتفاق.